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У Росії заявили про "загальну мобілізацію" в Україні. МЗС відреагував

Автор: РБК-Україна

Речниця МЗС Росії Марія Захарова сьогодні на брифінгу заявила, що Україна оголосила "загальну мобілізацію" на фоні стягнення російських військ до кордонів на сході країни. Ця заява є черговим прикладом дезінформації Москви.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він наголосив, що Росія є єдиною державою в світі, яка звинувачує Україну в "агресивних мілітаристських планах".

"Висловлювання представників МЗС РФ про оголошення "загальної мобілізації" в Україні – черговий приклад дезінформації. Підписаний 21 квітня президентом Володимиром Зеленським закон покликаний вдосконалити процедуру призову резервістів в особливий період. Ключовий елемент - мова йде про заходи реагування на випадок настання критичних загроз національній безпеці", - сказав Ніколенко.

Він додав, що на тлі ескалації Росією безпекової ситуації Україна отримала безпрецедентну міжнародну підтримку.

Водночас, іноземні партнери особливо відзначають виваженісь позиції української сторони щодо відданості політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту з Росією.

Нагадаємо, вчора Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації. Рада прийняла цей закон ще в березні.

Як відомо, протягом останніх тижнів спостерігається загострення на фоні стягнення російських військ до кордонів України. За різними оцінками, було стягнуто близько 150 тисяч військових.

РБК-Україна писало, що сьогодні в РФ заявили про відведення військ від кордонів України в пункти постійної дислокації.

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