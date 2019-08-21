У Росії заявили про можливу видачу політв'язнів Україні

Російська Федерація може видати українській стороні п'ятьох політв'язнів. Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на обізнані джерела.

Повідомляється, що українців можуть видати для "відбування покарання, призначеного судами в Російській Федерації". У той же час на даний момент немає офіційного підтвердження даної інформації.

Відзначимо, по всій видимості, мова йде про політв'язнів, для яких напередодні прийняли передачі в московському СІЗО "Лефортово" - Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко. На думку правозахисників, це свідчить про те, що всіх їх перевели до зазначеної установи.

До цього підтвердилася інформація, що політв'язня Балуха вивезли до Москви з колонії, де він відбував покарання.

Відзначимо, Балуха засудили до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу за зберігання боєприпасів. Гриба визнали нібито винним у сприянні тероризму і засудили до шести років в'язниці. Активіста Кольченка в 2015 році засудили до 10 років в одній справі з режисером Олегом Сенцової.

Клиха і Карпюка в травні 2016 року засудили до 20 років і 22,5 років колонії суворого режиму за звинуваченням в нібито участі у військових діях в Чечні, а також вбивстві російських солдатів.