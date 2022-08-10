У Росії заявили про "точку неповернення" у війні проти України

У Росії вважають, що війна в Україні нібито пройшла "точку неповернення" і швидке завершення конфлікту зараз неможливе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького, яку наводить "Інтерфакс".
"Спеціальна військова операція" вже пройшла свою точку неповернення. Вона буде продовжена, поза всяким сумнівом", - заявив чиновник країни-агресора.
Він також нагадав один з основних наративів російської пропаганди про те, що Москва нібито готова до дипломатії, але позиція росіян у переговорах "буде набагато жорсткішою, ніж була".
Нагадаємо, раніше Слуцький заявив, що метою війни, розв'язаної Росією проти України, є відвоювання російської мови і здорового глузду.
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