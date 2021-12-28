У Росії заявили, що не планують повертати "залізну завісу" у відносинах із Заходом

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва не збирається повертатися до так званої "залізної завіси" у відносинах із Заходом. При цьому вона допустила, що такі обмеження можуть ввести західні партнери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Захарової телеканалу "БелРос".
"Ми - ні", - сказала Захарова, відповідаючи на питання про можливість повернення Росії до "залізної завіси" у відносинах із Заходом.
При цьому вона припустилася можливості ізоляції Росії з боку західних партнерів.
Нагадаємо, раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що у 2021 році Євросоюз протистояв викликам силової політики, включаючи Росію.
Зазначимо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз хоче добрих відносин із Росією, але вони залежать від ситуації з Україною.