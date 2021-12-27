Боррель назвав протистояння російським загрозам одним з підсумків року
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що у 2021 році Євросоюз протистояв викликам силової політики. Він пом'янув у зв'язку з цим Росію, пообіцявши "відповісти з усією рішучістю".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх зв'язків.
Боррель закликав країни ЄС продовжувати підтримувати Україну та інших східних сусідів в опорі тиску Росії.
Він також нагадав про важливість зберігати твердий підхід щодо офіційного Мінська.
"У зв'язку з цим саміт Східного партнерства підтвердив стратегічний, амбітний і далекоглядний підхід ЄС до наших східноєвропейських партнерів", - уклав політик.
Нагадаємо, раніше Боррель прокоментував можливе вторгнення російських військ в Україну, заявивши, що європейським країнам слід сподіватися на краще і готуватися до гіршого.