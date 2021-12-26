Глава ЄС про Росію: хочемо хороших відносин, але вона повинна припинити провокації в Україні

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз хоче хороших відносин з Росією. Однак ЄС ставить їх у залежність від ситуації з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Journal du Dimanche.

Вона додала, що "за будь-якою агресією проти України підуть санкції з масштабними наслідками". "Вони готові. Європейські країни єдині і діють в координації з США і НАТО. Ми хочемо хороших відносин з Росією, але це залежить від її дій. Вона повинна припинити провокації", - заявила глава Єврокомісії.