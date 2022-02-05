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У Росії заявили, що нове вторгнення в Україну не в інтересах Москви

Автор: Дмитро Левицький

Посол Росії в США Анатолій Антонов виключив можливість нової російської інтервенції в Україну. За його словами, нове вторгнення не відповідає інтересам Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського посла.

"Росія не збирається ні на кого нападати. Нам це не потрібно, нам це невигідно. Це не відповідає нашим інтересам", - заявив Антонов.

Крім того, він прокоментував спрямовані в США і НАТО так звані "гарантії безпеки", а також відповідь Заходу на пропозиції РФ.

"В Америці намагаються звести всі наявні сьогодні проблеми до України... Я вважаю, що це абсолютно неправильно, це спроба загасати справжній стан справ...",- сказав посол.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи можливість російського вторгнення в Україну, заявив, що мешканцям прикордонних областей не потрібно хвилюватися.

Водночас в США розповіли про плани Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Для цього росіяни готували постановочне відео.

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