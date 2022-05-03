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У Росії заявили, що з початку війни вивезли з України майже 200 тисяч дітей

Фото: з початку війни РФ вивезла з України майже 200 тисяч дітей (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Міністерстві оборони РФ заявили, що з 24 лютого до Росії вивезли майже 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей із території України, включаючи "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

"За минулу добу без участі української влади з небезпечних районів "Донецької та Луганської народних республік", України на територію Російської Федерації евакуйовано 11 550 осіб, у тому числі 1 847 дітей, а всього з початку "спеціальної військової операції" - вже 1 092 137 осіб, з яких 196 356 - діти", - сказав начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

Він заявив, що за минулу добу від українців надійшло 103 звернення з проханнями про евакуацію на територію Росії, "ДНР" і "ЛНР", а також на окуповані РФ райони Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

"Всього в базі даних 2 754 241 таке звернення з 2 133 населених пунктів України", - сказав Мізінцев.

Нагадаємо, після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріли заводу.

Ми також писали про те, що призначений окупантами "мер" Бердянська раніше був засуджений за педофілію.

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