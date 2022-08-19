Курську область "атакували" з безпілотників: що відомо

За його даними, нібито область атакували двічі - апарати скинули п'ять бомб, постраждав один прикордонник та автомобілі.

"Перша атака відбулася вчора близько 8 ранку в районі хутора Кучеров у Білівському районі - троє безпілотників скинули на територію Росії три бомби. Постраждав один прикордонник", - йдеться в повідомленні.

За кілька годин, як зазначають у Telegram-каналі, безпілотники повернулися в хутір.

"Два апарати скинули два снаряди - постраждали чотири автомобілі", - додають автори.