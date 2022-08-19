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Курську область "атакували" з безпілотників: що відомо

Фото: Курська область Росії атакована безпілотниками (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 19 серпня, в РФ заявили, що Курську область атакували безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За його даними, нібито область атакували двічі - апарати скинули п'ять бомб, постраждав один прикордонник та автомобілі.

"Перша атака відбулася вчора близько 8 ранку в районі хутора Кучеров у Білівському районі - троє безпілотників скинули на територію Росії три бомби. Постраждав один прикордонник", - йдеться в повідомленні.

За кілька годин, як зазначають у Telegram-каналі, безпілотники повернулися в хутір.

"Два апарати скинули два снаряди - постраждали чотири автомобілі", - додають автори.

Як повідомлялось, раніше у Курській області (Росія) підірвали частину залізниці - хтось сховав вибуховий пристрій під рейку і він здетонував.

Після цього російська ФСБ почала шукати "українських диверсантів", які, нібито, "підірвали" ЛЕП Курської АЕС.

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Російська Федерація