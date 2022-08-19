Курську область "атакували" з безпілотників: що відомо

У п'ятницю, 19 серпня, в РФ заявили, що Курську область атакували безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
За його даними, нібито область атакували двічі - апарати скинули п'ять бомб, постраждав один прикордонник та автомобілі.
"Перша атака відбулася вчора близько 8 ранку в районі хутора Кучеров у Білівському районі - троє безпілотників скинули на територію Росії три бомби. Постраждав один прикордонник", - йдеться в повідомленні.
За кілька годин, як зазначають у Telegram-каналі, безпілотники повернулися в хутір.
"Два апарати скинули два снаряди - постраждали чотири автомобілі", - додають автори.
Як повідомлялось, раніше у Курській області (Росія) підірвали частину залізниці - хтось сховав вибуховий пристрій під рейку і він здетонував.
Після цього російська ФСБ почала шукати "українських диверсантів", які, нібито, "підірвали" ЛЕП Курської АЕС.
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