У Росії заочно арештували українця Кошовенка

Фото: посольство Росії в Україні (УНІАН)

Кошовенка підозрюють в причетності до нападу на російське посольство у Києві

Слідчий комітет Російської Федерації (СК РФ) заявив про заочний арешт українця Володимира Кошовенка, якого підозрюють у нібито нападі на російське посольство у Києві в березні 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СК РФ.

Як повідомили в російському відомстві, 34-річний український громадянин Кошовенко був заочно заарештований за підозрою у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 360 Кримінального кодексу РФ, а саме напад на установу, яка користується міжнародним захистом. Мова йде про нібито напад на посольство РФ у Києві в 2016 році, коли там проходила акція "Свободу Надії Савченко".

Крім того, напередодні російські слідчі встановили причетність до нападу на російське посольство Ірми Крат, яку також оголосили в міжнародний розшук та заочно заарештували.

Нагадаємо, що у вересні СК РФ заочно пред'явив Кошовенку звинувачення у нібито нападі на російське посольство у Києві під час акції у березні 2016 року. Слідчі заявляли, що Кошовенко разом з іншими активістами напав на посольсво РФ, чим порушив його роботу.

Також РБК-Україна писало, що російський суд заочно заарештував активіста Сергія Гаврилова, який попросив про політичний притулок в Україні. Гаврилову заочно змінили запобіжний захід з домашнього арешту на взяття під варту. Активіст фігурує у справі групи "Нова велич", яку в Росії визнали екстремістською.