У Росії заочно заарештували третього українця за нібито напад на посольство в Києві

Фото: місце події (із відкритих джерел)

"Напад" стався восени 2016 року

Суд у Росії заочно заарештував громадянина України Романа Рогозіна у кримінальній справі за нібито напад на посольство РФ у Києві в березні 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Слідчого комітету РФ.

Наголошується, що 34-річному українцю інкримінується злочин за ст. 360 КК РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародної захистом).



"У ході попереднього слідства встановлено, що 6 березня 2016 року Рогозін з іншими особами активно брав участь в нападі на будівлю Посольства Російської Федерації в Києві, в результаті чого був грубо порушений порядок роботи російської дипломатичної установи, а майну Посольства Росії завдано значної матеріальної шкоди", - йдеться в повідомленні

Також зазначається, що на даний час слідством проводиться робота, спрямована на встановлення всіх осіб, причетних до цих злочинів".

Раніше повідомлялося, що Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу стосовно колишнього народного депутата від Ігоря Мосійчука через нібито напад на посольство РФ у Києві в березні 2016 року.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня 2016 року група невідомих людей біля посольства РФ запускали по будівлі петарди і феєрверки. Нацгвардійці, які охороняли посольство, розповіли, що до будівлі прийшли близько 20 осіб, вони поставили феєрверки і влаштували "залп", після чого швидко ретирувалися.