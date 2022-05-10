Близько 10 російських генералів загинуло в Україні з початку вторгнення, - розвідка США

Від 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 10 російських генералів. Такі дані наводять в управлінні оборонної розвідки США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Американські чиновники уважно стежили за зростанням кількості загиблих генерал-офіцерів у російських військових. Тож відзначають надзвичайно високий показник для сучасних військових, який значно перевищує кількість американських генералів, втрачених протягом 20 років конфлікту в Афганістані.

Деякі американські чиновники пояснюють цю нетипово високу цифру частково розвідувальною підтримкою, наданою Сполученими Штатами, в той час як інші вважають, що це пов’язано з тим, що російські генерали змушені діяти безпосередньо в зоні конфлікту.

У США відзначають, що Україна краще готова до участі в цій війні, навіть якщо її війська набагато менші, ніж російські сили.

"Я думаю, що українці мають рацію з точки зору витривалості та того, як вони захищають свою націю. Я не впевнений, що російські солдати з далеких російських військових округів справді це розуміють", - наголосив голова Управління оборонної розвідки США Скотт Берр’єр.