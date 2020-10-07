ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Росії через вибухи боєприпасів постраждали шість осіб

Автор: РБК-Україна

У Рязанській області Росії через вибухи боєприпасів постраждали шість осіб. Більшості з них знадобилася госпіталізація.

Популярні новини

Про це повідомляє ТАСС.

"Госпіталізовано п'ять осіб. Двоє (спрямовані, - ред.) у Скопинську районну лікарню і троє - в Ряжську районну лікарню", - повідомив керівник територіального центру медицини катастроф Рязанської області Сергій Кузьмінов.

Нагадаємо, сьогодні в районі селища Желтухіно Рязанської області сталася пожежа на території військової частини. Після чого вогонь перекинувся на склад для зберігання артилерійських боєприпасів.

Пізніше в області оголосили евакуацію, в результаті чого місцевих жителів з 14 населених пунктів, які знаходяться поряд з палаючим військовим складом, відвезли на безпечну дистанцію.

Нагадаємо, раніше в Йорданії стався вибух на складі боєприпасів. Приміщення належало збройним силам Йорданії, де зберігались непридатні для використання міномети.

Крім того, у вересні в Чехії стався пожежа на складах з боєприпасами, тоді людей евакуювали.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська Федераціявзрыв боеприпасов