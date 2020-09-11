У Йорданії стався вибух на складі боєприпасів

Фото: вибух в Йорданії (twitter.com/whiic3)

На північному сході Йорданії, в місті Зарка, прогриміло кілька вибухів. Вони відбулися на базі йорданської армії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в службі безпеки країни.

На даний момент не ясно, що викликало вибухи в районі, де знаходяться десятки армійських баз на околиці величезного промислового міста.

За словами жителів, в деяких частинах Зарка були вибиті вікна будинків.

Як повідомляє Інтерфакс з посиланням на йорданські ЗМІ, в результаті вибуху двоє людей загинули, троє поранені.

В соціальних мережах поширили відео, на якому видно, як гучний вогненна куля висвітлює нічне небо.

عاجل انفجار ضخم في مدينة الزرقاء الأردنية.

اللهم احفظ أهلها من كل مكروه. #الاردن pic.twitter.com/HvyktLSrY5 — غازي المغلوث (@ghazisaad2030) September 10, 2020

За словами міністра у зв'язках із ЗМІ Амджада Аль-Адайле вибух стався на складі, що містить непридатні для використання міномети, що належать збройним силам Йорданії, повідомляє телеканал Al Arabia.

За його словами, попереднє розслідування показало, що вибух був викликаний коротким замиканням на складах, які розташовані в ізольованій і нежитловий зоні.

Міністр також зазначив, що постраждали в результаті вибухів немає.

Міністр охорони здоров'я Йорданії Саад Джабер також заявив Sky News Arabia, що вибух в Зарку не привів до жертв.