У Росії на В'ятровича завели справу за "реабілітацію нацизму"

В'ятровича звинувачують в запереченні приналежності українських націоналістів до військ СС

Следственный комитет Российской Федерации завел дело на главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича якобы за "реабилитацию нацизма". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

По версии российского следствия, Вятрович с ноября 2014 года отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала для Нюрнбергского процесса, о принадлежности украинских националистов времен Второй мировой войны к войскам СС.

Также в Следкоме подчеркнули, что "отрицание данных фактов, итогов Второй мировой войны и героизация нацистских преступников не могут остаться без должного внимания".

Отметим, согласно российскому законодательству, реабилитация нацизма наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее НАПК внесло предписание Вятровичу за нарушение закона о предотвращении коррупции.

Кроме того, решением от 1 ноября 2018 года Вятрович находится под российскими санкциями.