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У Росії виникає все більше проблем на фронті, - голова Єврокомісії

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Понеділок 27 червня 2022 22:47
У Росії виникає все більше проблем на фронті, - голова Єврокомісії Фото: Урсула фон дер Ляйєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У ЄС стверджують, що Росія почала сповільнюватися у спробах захоплення територій України та у неї виникають нові проблеми.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Військові експерти кажуть нам, що просування Росії набагато повільніше, ніж очікувалося. Отже, у Росії все більше проблем", - заявила вона.

При цьому чиновниця додала, що росіяни не мають стимулу продовжувати війну.

"Я б взагалі не ставила на Росію. Навпаки... українці знають, за що воюють. Вони мотивовані. А росіяни поняття не мають, за що воюють, бо навіть не бачать сенсу у цій війні", - наголосила фон дер Ляйєн.

За її словами, президент РФ ніколи не очікував настільки потужної підтримки України від країн Заходу. Союзники України продовжують залишатися єдиними у своїй позиції щодо війни.

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