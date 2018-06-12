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Інтерв'ю

У Росії на Волзі в зіткненні баржі та катамарана загинули 10 осіб

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 08:44
Фото: рятувальна операція у Волгограді (v1.ru)
Фото: рятувальна операція у Волгограді (v1.ru)

На даний момент ще одна людина вважається зниклою безвісти

У Волгограді (Російська Федерація) в результаті зіткнення баржі з катамараном на Волзі загинули не менше 10 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що в результаті аварії на Волзі загинули 10 осіб, одна людина вважається зниклою безвісти, ще п'ятеро постраждали. Також повідомляється, що зіткнення баржі з катамараном сталося в 1 км від берега. На момент інциденту на обох судах перебували 28 осіб.

За даними місцевої влади, катамаран був перевантажений і міг зіткнутися з баржею через порушення правил керування. Місцеві ЗМІ стверджують, що на катамарані проходила приватна вечірка, а багато з його пасажирів були в нетверезому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії літак Як-130 впав під час тренувального польоту.

 

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Теги публікації: Василь Волга, Російська Федерація, авария, Волгоград  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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