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У Рівному сталася стрілянина, є поранений

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 15:45
У Рівному сталася стрілянина, є поранений
Фото: стрілянина в Рівному (rv.npu.gov.ua)

Підозрюваний стріляв з вкраденого пістолета

В Рівному на вулиці Михайла Грушевського сталася стрілянина - в ході конфлікту між чоловіками один з них вистрілив в іншого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції області.

Повідомляється, що інцидент стався увечері, близько 17:00, 23 жовтня. Медики повідомили правоохоронцям, що в лікарню доставили чоловіка з вогнепальним пораненням черевної порожнини.

За даними поліції, стрільцем виявився 19-річний житель Рівненської області. Його затримали за наданим орієнтуванням.

"За наданим орієнтуванням екіпаж патрульної поліції затримав чоловіка, який сідав у автомобіль служби таксі. Ним виявився 19-річний мешканець Костополя, у якого виявили і вилучили пістолет "Форт-12" із набоями. Наразі відомо, що вказана зброя є крадена. Її скерували для проведення балістичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

У Рівному сталася стрілянина, є пораненийФото: стрілянина в Рівному (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 23 жовтня в центрі Харкова, на вулиці Пушкінській, двоє невідомих стріляли в 30-річного чоловіка і його 18-річного знайомого. Стрільці зникли з місця події. Постраждалим у лікарні надали медичну допомогу та відпустили додому. Підозрюваних розшукують.

Також РБК-Україна повідомляло, що 21 жовтня під Києвом у Броварському районі невідомі влаштували стрілянину, в результаті інциденту постраждав чоловік.

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