У Росії військовим заборонили користуватися смартфонами на службі

Військовим також заборонили розповідати про службу журналістам

Государственная дума Российской Федерации приняла закон, который запрещает военным пользоваться смартфонами на службе и рассказывать о ней журналистам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Принятый закон запрещает военным и тем, кого призвали на сборы, иметь при себе смартфоны и любые другие устройства для записи и хранения информации или трансляции ее в интернет (планшеты, навигаторы, видеорегистраторы, внешние носители информации). Кроме того, военным запретят рассказывать журналистам и писать в интернете об особенностях службы, о бывших сослуживцах и их родственниках.

Уточняется, что ограничение относится к ситуациям, связанным с исполнением "отдельных обязанностей военной службы, например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части". Обычные кнопочные телефоны без фотокамеры не будут запрещены.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", почти три четверти украинцев (72%) убеждены, что между Россией и Украиной идет война.

Ранее сообщалось, что Минобороны Бельгии подаст в суд на Google из-за военных баз на картах.