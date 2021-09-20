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Стрілянина в Пермі: загинули 8 осіб, кількість постраждалих зросла до 24

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Перм, Понеділок 20 вересня 2021 11:49
Стрілянина в Пермі: загинули 8 осіб, кількість постраждалих зросла до 24 Фото: пермський стрілок Тимур Бекмансуров (кадр відео)
Автор: Юлія Бойко

В результаті стрілянини в Пермі (Російська Федерація) загинули вісім осіб, ще 24 постраждали. У 19 постраждалих вогнепальні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними Слідчого комітету РФ, в ході стрілянини в Пермському державному національному дослідницькому університеті загинули вісім осіб. У Міністерстві охорони здоров'я підтвердили цю інформацію, уточнивши, що медична допомога надається 24 постраждалим.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що стрілянину влаштував 18-річний студент Тимур Бекмансуров. Також відомо, що перед нападом він опублікував маніфест, в якому закликав не називати стрілянину в університеті терористичним актом.

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