Стрілянина в Пермі: загинули 8 осіб, кількість постраждалих зросла до 24
Фото: пермський стрілок Тимур Бекмансуров (кадр відео)
В результаті стрілянини в Пермі (Російська Федерація) загинули вісім осіб, ще 24 постраждали. У 19 постраждалих вогнепальні поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За даними Слідчого комітету РФ, в ході стрілянини в Пермському державному національному дослідницькому університеті загинули вісім осіб. У Міністерстві охорони здоров'я підтвердили цю інформацію, уточнивши, що медична допомога надається 24 постраждалим.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що стрілянину влаштував 18-річний студент Тимур Бекмансуров. Також відомо, що перед нападом він опублікував маніфест, в якому закликав не називати стрілянину в університеті терористичним актом.