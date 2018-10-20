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Росія не повернеться у 2019 році в ПАРЄ, - Ар'єв

Новини » Політика    20.10.2018 - 12:51
Фото: Володимир Ар'єв (з відкритих джерел)
Фото: Володимир Ар'єв (з відкритих джерел)

Питання про повернення російської делегації до ПАРЄ немає в порядку денному

У 2019 році російська делегація найімовірніше не повернеться до роботи в Парламентській асамблеї ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови української делегації в ПАРЄ Володимира Ар'єва в ефірі Радіо Свобода.

За словами Ар'єва, Російська Федерація (РФ) має єдину можливість відновити повноваження - винести це питання у січні. Однак, зауважив він, наразі в проекті порядку денного такого питання немає.

"Якщо Росія не подається в січні, значить, її в 2019 році увесь рік немає. Коли ми побачили проект порядку денного на січень 2019 року, ця доповідь там не стоїть. У кращому випадку вона буде розглядатися у квітні, можливо, навіть улітку наступного року", - сказав Ар'єв.

Крім того, голова української делегації в ПАРЄ зазначив, що повернення РФ малоймовірне, оскільки обмежувальні заходи щодо російської делегації не були зняті.

"Потяг пішов. РФ чітко сказала, що вони не подаватимуться доти, доки асамблея не піде назустріч. У плані скасування можливостей запровадження санкцій проти національної делегації. Асамблея не пішла назустріч. Власне, що сталося: РФ сказала, що вона не подаватиме свою делегацію. І питання на січень уже не виноситься", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Лавров заявив, що Росія не надасть Раді Європи можливість виключити себе з її членів і при необхідності піде сама

Як повідомляло РБК-Україна, ПАРЄ 9 жовтня не знайшла голосів для зміни санкційних правил і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Таким чином, проект резолюції ПАРЄ, яка створювала умови для повернення росіян, так і не був прийнятий. Його повернули в комітет.

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