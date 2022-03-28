У Росії за цитування Зеленського загрожує 15 років в'язниці

Журналіст незалежного російського медіа розповіла, що в Росії загрожує до 15 років за цитування інтерв'ю президента України Володимира Зеленського. В першу чергу, війну в Україні потрібно називати "військовою операцією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір CNN.

"Вам загрожує до 15 років в'язниці, якщо ви назвете цю війну війною, якщо ви цитуєте президента Зеленського. Але якщо ви повідомляєте своїй аудиторії правду, то у вас немає іншого вибору, так що доводиться йти цим шляхом", — заявила журналістка, голова інформаційної служби телеканалу "Дождь" Катерина Котрикадзе.