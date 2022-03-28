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В России за цитирование Зеленского грозит 15 лет тюрьмы

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Москва, Понедельник 28 марта 2022 06:11
В России за цитирование Зеленского грозит 15 лет тюрьмы Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Журналист независимого российского медиа рассказала, что в России грозит до 15 лет за цитирование интервью президента Украины Владимира Зеленского. В первую очередь, войну в Украине нужно называть "военной операцией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир CNN.

"Вам грозит до 15 лет тюрьмы, если вы назовете эту войну войной, если вы цитируете президента Зеленского. Но если вы сообщаете своей аудитории правду, то у вас нет другого выбора, так что приходится идти этим путем", — заявила журналистка, глава информационной службы телеканала "Дождь" Екатерина Котрикадзе.

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Владимир Зеленский
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