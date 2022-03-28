В России за цитирование Зеленского грозит 15 лет тюрьмы

Журналист независимого российского медиа рассказала, что в России грозит до 15 лет за цитирование интервью президента Украины Владимира Зеленского. В первую очередь, войну в Украине нужно называть "военной операцией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир CNN .

"Вам грозит до 15 лет тюрьмы, если вы назовете эту войну войной, если вы цитируете президента Зеленского. Но если вы сообщаете своей аудитории правду, то у вас нет другого выбора, так что приходится идти этим путем", — заявила журналистка, глава информационной службы телеканала "Дождь" Екатерина Котрикадзе.

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