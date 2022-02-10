Росії не варто недооцінювати рішучість Заходу щодо України, - Шольц

Німецький канцлер Олаф Шольц застеріг Росію від вторгнення в Україну. А також закликав Москву не недооцінювати рішучість західних країн вводити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"У цій критичній ситуації Росія не повинна недооцінювати наші рішучість і єдність - як партнерів в ЄС, як союзників в НАТО. Я хочу чітко сказати: ми дуже серйозно ставимося до стурбованості наших союзників", - зазначив Шольц.

За його словами, на карту поставлено не що інше, як запобігання війні в Європі.

"Ми хочемо миру", - наголосив він і додав, що на Росію чекають серйозні політичні, економічні та стратегічні наслідки у разі вторгнення в Україну.