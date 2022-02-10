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Росії не варто недооцінювати рішучість Заходу щодо України, - Шольц

Автор: Юлія Бойко

Німецький канцлер Олаф Шольц застеріг Росію від вторгнення в Україну. А також закликав Москву не недооцінювати рішучість західних країн вводити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"У цій критичній ситуації Росія не повинна недооцінювати наші рішучість і єдність - як партнерів в ЄС, як союзників в НАТО. Я хочу чітко сказати: ми дуже серйозно ставимося до стурбованості наших союзників", - зазначив Шольц.

За його словами, на карту поставлено не що інше, як запобігання війні в Європі.

"Ми хочемо миру", - наголосив він і додав, що на Росію чекають серйозні політичні, економічні та стратегічні наслідки у разі вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Великобританії схвалив закон про санкції проти Росії, тепер уряд зможе запровадити їх у разі російського вторгнення до України.

Водночас, американський сенатор Боб Менендес заявив, що обговорення американського законопроекту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україні зайшло в глухий кут.

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Російська ФедераціяГерманияОлаф ШольцВторгнення Росії до України