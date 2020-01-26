У Росії зірвався запуск ракети

Запуск російської ракети з військовим супутником був скасований через збій в електрообладнанні носія. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що ракета знята зі стартового столу і відправлена в монтажно-випробувальний комплекс, на усунення несправності піде від однієї до двох тижнів.

"Старт був скасований через проблеми в електрообладнанні ракети-носія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ході військових навчань Міноборони Росії в Актюбінській області Казахстану було зафіксовано падіння уламків однієї з ракет за межі встановлених місць. Як розповіли очевидці, були чутні два гучних удари, схожих на вибух, з проміжком в 30 секунд.

Глава Байганінского району Кайрат Утар підтвердив, що жертв і постраждалих в результаті події немає.

Крім того, в Хабаровському краї розбився сучасний винищувач Су-57. Авіакатастрофа сталася в 111 км від аеродрому Дземги. Льотчик встиг катапультуватися. Його евакуювали на вертольоті Мі-8. Основні версії катастрофи винищувача Су-57 (Т-50) в Хабаровському краї - несправність і помилка пілотування.