Катастрофа українського літака в Ірані: опубліковані нові фото з місця аварії

Як відомо, вранці 8 січня в Ірані розбився літак МАУ, який прямував з Тегерана до Києва. На борту літака знаходилося 176 осіб, всі вони загинули. Серед загиблих, зокрема, 11 громадян України (два пасажири і 9 членів екіпажу).

Оскільки аварія сталася на території Ірану її розслідуванням займається іранська сторона. Разом з тим, до розслідування катастрофи також підключені і інші сторони, зокрема і Україна. На даний момент на місці аварії працюють 45 українських експертів.

Нагадаємо, сьогодні Іран визнав, що катастрофа українського літака сталася з їхньої вини. Влада Ірану повідомила, що в результаті "людської помилки" літак був збитий ракетами.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Ірану запевнень в готовності до повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, а також офіційних вибачень через дипломатичні канали.