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У Росії зірвався запуск ракети

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 14:47
У Росії зірвався запуск ракети
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Ракета знята зі стартового столу і відправлена в монтажно-випробувальний комплекс

Запуск російської ракети з військовим супутником був скасований через збій в електрообладнанні носія. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що ракета знята зі стартового столу і відправлена в монтажно-випробувальний комплекс, на усунення несправності піде від однієї до двох тижнів.

"Старт був скасований через проблеми в електрообладнанні ракети-носія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ході військових навчань Міноборони Росії в Актюбінській області Казахстану було зафіксовано падіння уламків однієї з ракет за межі встановлених місць. Як розповіли очевидці, були чутні два гучних удари, схожих на вибух, з проміжком в 30 секунд.

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