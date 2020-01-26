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В России сорвался запуск ракеты

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 14:47
В России сорвался запуск ракеты
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Ракета снята со стартового стола и отправлена в монтажно-испытательный комплекс

Запуск российской ракеты с военным спутником был отменен из-за сбоя в электрооборудовании носителя. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что ракета снята со стартового стола и отправлена в монтажно-испытательный комплекс, на устранение неисправности уйдет от одной до двух недель.

"Старт был отменен из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе военных учений Минобороны России в Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Как рассказали очевидцы, были слышны два громких удара, похожих на взрыв, с промежутком в 30 секунд.

Глава Байганинского района Кайрат Утаров подтвердил, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Кроме того, в Хабаровском крае разбился современный истребитель Су-57. Авиакатастрофа произошла в 111 км от аэродрома Дземги. Летчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Основные версии крушения истребителя Су-57 (Т-50) в Хабаровском крае - неисправность и ошибка пилотирования.

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