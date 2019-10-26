В Росії назвали причину розстрілу військових

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Російські правоохоронці перевіряють кілька версій події

У Забайкальському краї в Росії військовослужбовець міг розстріляти вісім товаришів по службі через нестатутні відносини. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що в рамках розслідування кримінальної справи про вбивство двох і більше осіб (п. "а" ч. 2 ст. 105 КК) російські правоохоронці перевіряють кілька версій події. Одна з них полягає в тому, що товариші по службі могли переслідувати строковика через національність.

За даними ЗМІ, строковик Раміль Шамсутдінов, який відкрив стрілянину, народився в 1999 році, в армію його призвали в липні цього року. При проходженні комісії йому поставили другу групу нервово-психічної стійкості, це означає, що у нього можуть бути зриви тільки при тривалому знаходженні в екстремальній ситуації без допомоги психолога. Також йому встановили групу здоров'я Б, що означає придатність до військової служби з незначними обмеженнями.

Нагадаємо, результаті стрілянини у військовій частині загинули вісім осіб. Ще двоє госпіталізовані з пораненнями.

Повідомляється, що інцидент стався на ремонтно-технічної базі в закритому селищі міського типу Гірський Улетовского району при зміні варти. Строковик стріляв з табельної вогнепальної зброї, його затримали.

Також відомо, що серед загиблиз командир чергової зміни та начальник підрозділу негайного реагування.