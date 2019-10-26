ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Росії назвали причину розстрілу військових

Новини » Надзвичайні події    26.10.2019 - 13:40
В Росії назвали причину розстрілу військових
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Російські правоохоронці перевіряють кілька версій події

У Забайкальському краї в Росії військовослужбовець міг розстріляти вісім товаришів по службі через нестатутні відносини. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що в рамках розслідування кримінальної справи про вбивство двох і більше осіб (п. "а" ч. 2 ст. 105 КК) російські правоохоронці перевіряють кілька версій події. Одна з них полягає в тому, що товариші по службі могли переслідувати строковика через національність.

За даними ЗМІ, строковик Раміль Шамсутдінов, який відкрив стрілянину, народився в 1999 році, в армію його призвали в липні цього року. При проходженні комісії йому поставили другу групу нервово-психічної стійкості, це означає, що у нього можуть бути зриви тільки при тривалому знаходженні в екстремальній ситуації без допомоги психолога. Також йому встановили групу здоров'я Б, що означає придатність до військової служби з незначними обмеженнями.

Нагадаємо, результаті стрілянини у військовій частині загинули вісім осіб. Ще двоє госпіталізовані з пораненнями.

Повідомляється, що інцидент стався на ремонтно-технічної базі в закритому селищі міського типу Гірський Улетовского району при зміні варти. Строковик стріляв з табельної вогнепальної зброї, його затримали.

Також відомо, що серед загиблиз командир чергової зміни та начальник підрозділу негайного реагування.

Під Дніпром ув'язнений вбив конвоїра Правоохоронці перевірять зв'язок між перестрілкою в Харкові та вбивством Вороненкова
Новини України Російська ФедераціявійськовіСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся