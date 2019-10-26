В России назвали причину расстрела военных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Российские правоохранители проверяют несколько версий происшедшего

В Забайкальском крае в России военнослужащий мог расстрелять восемь сослуживцев из-за неуставных отношений. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что в рамках расследования уголовного дела об убийстве двух и более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК) российские правоохранители проверяют несколько версий происшедшего. Одна из них заключается в том, что сослуживцы могли преследовать срочника из-за национальности.

По данным СМИ, срочник Рамиль Шамсутдинов, который открыл стрельбу, родился в 1999 году, в армию его призвали в июле этого года. При прохождении комиссии ему поставили вторую группу нервно-психической устойчивости, это означает, что у него могут быть срывы только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога. Также ему установили группу здоровья Б, что означает годность к военной службе с незначительными ограничениями.

Напомним, в результате стрельбы в воинской части погибли восемь человек. Еще двое госпитализированы с ранениями.

Сообщается, что инцидент произошел на ремонтно-технической базе в закрытом поселке городского типа Горный Улетовского района при смене караула. Срочник стрелял из табельного огнестрельного оружия, его задержали.

Также известно, что среди погибших командир дежурной смены и начальник подразделения немедленного реагирования.