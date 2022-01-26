RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Росії сказали, яку зброю можуть відправити бойовикам на Донбас

Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація могла б постачати бойовикам на Донбасі, нібито, оборонне озброєння. За словами члена комітету Держдуми з оборони Андрія Гурулєва, йдеться саме про ПЗРК, протитанкові снаряди й міни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Интерфакс.

"Для того, щоб невизнаним республікам допомогти оборонятися, це звичайно протитанкові снаряди, це, напевно, переносні зенітно-ракетні комплекси, щоб не було ударів з повітря", - заявив Гурулев.

Також Гурулєв додав, що це також, нібито, можуть бути міни, аби запобігти прориванню на територію "Л/ДНР" колон бронетехніки.

Додамо, що першим пропозицію зайнятися поставками окремих видів озброєння для "Л/ДНР" оголосив перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відзначив, що поставки озброєння бойовикам Росією - залежатиме від виконання Україною Мінських угод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДНРЛНР