В Росії сьогодні пройде два судових засідання щодо Навального

Сьогодні на 10:00 за московським часом призначено розгляд скарги адвокатів Навального на рішення Симонівського суду Москви про заміну умовного терміну по справі "Ів Роше" на реальний. Справу розглядатиме Мосміськсуд, який проведе виїзне засідання.

На 14:00 заплановано ще одне судове засідання, на якому розглядатимуть справу про нібито наклеп на ветерана Ігната Артеменка, обвинуваченим у якій також проходить Навальний.

Суд вислухає останнє слово Навального та винесе вирок. Прокуратура просила для Навального покарання у вигляді штрафу на 950 тисяч рублів.

Близько 10-ї ранку Навального доставили в суд з СІЗО "Матроська тиша", де він сидить після арешту. Поліція посилила заходи безпеки довкола суду, але ситуація там спокійна.

Крім того, за інформацією ТАСС, на засідання щодо Навального приїхали дипломати Швеції та Фінляндії. Вони візьмуть участь у засіданні, на якому розглядатимуть скаргу адвокатів.