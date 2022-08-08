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Якщо Росії дозволити захопити Україну, почнеться сезон воєн у всьому світі, - Блінкен

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Понеділок 08 серпня 2022 22:48
Якщо Росії дозволити захопити Україну, почнеться сезон воєн у всьому світі, - Блінкен Фото: якщо Росії дозволити захопити Україну, почнеться сезон воєн у всьому світі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо Росії дозволити захоплювати територію України без опору, це означатиме початок воєн по всьому світу.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо ми дозволимо великій країні залякувати меншу, просто вторгатися в неї і захоплювати її територію, тоді почнеться відкритий сезон не лише в Європі, але і в усьому світі", - сказав він.

Блінкен сказав, що США вважають важливим протистояти Росії, оскільки її агресія проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи.

Нагадаємо, США виділили новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд доларів. До нього увійшли ракети для HIMARS, боєприпаси для артилерії, а також протипіхотні міни. РБК-Україна зібрало основні характеристики озброєнь з цього списку.

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