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Если России разрешить захватить Украину, начнется сезон войн во всем мире, - Блинкен

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 22:48
Если России разрешить захватить Украину, начнется сезон войн во всем мире, - Блинкен Фото: если России разрешить захватить Украину, начнется сезон войн во всем мире (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Если России разрешить захватывать территорию Украины без сопротивления, это будет означать начало воен по всему миру.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если мы позволим большой стране запугивать меньшую, просто вторгаться в нее и захватывать ее территорию, тогда начнется открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире", - сказал он.

Блинкен сказал, что США считают важным противостоять России, поскольку ее агрессия против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы.

Напомним, США выделили новый пакет военной помощи для Украины на 1 млрд долларов. В него вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для артиллерии, а также противопехотные мины. РБК-Украина собрало основные характеристики вооружений из этого списка.

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Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
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