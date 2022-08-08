Если России разрешить захватить Украину, начнется сезон войн во всем мире, - Блинкен
Если России разрешить захватывать территорию Украины без сопротивления, это будет означать начало воен по всему миру.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если мы позволим большой стране запугивать меньшую, просто вторгаться в нее и захватывать ее территорию, тогда начнется открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире", - сказал он.
Блинкен сказал, что США считают важным противостоять России, поскольку ее агрессия против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы.
Напомним, США выделили новый пакет военной помощи для Украины на 1 млрд долларов. В него вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для артиллерии, а также противопехотные мины. РБК-Украина собрало основные характеристики вооружений из этого списка.
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