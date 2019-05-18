У Росії розшифрували чорні ящики згорілого в Шереметьєво лайнера

У Росії завершили розшифровку даних бортових самописців згорілого в Шереметьєво (Москва) лайнера SSJ100 авіакомпанії "Аерофлот". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міждержавний авіаційний комітет (МАК).

Зазначається, що МАК передав відповідну інформацію в Росавіації.

Наразі фахівці аналізують отримані дані.

"В науково-технічному центрі МАК завершена розшифровка даних бортових параметричних самописців (аварійного та експлуатаційного). Проводиться аналіз отриманої інформації", - повідомили в авіаційному комітеті.

Нагадаємо, 5 травня лайнер SSJ100, що прямував із Москви до Мурманська, через деякий час після зльоту запросив екстрену посадку і повернувся в Шереметьєво. Під час посадки літак вдарився об злітно-посадкову смугу і загорівся.

У результаті катастрофи загинули 40 пасажирів і бортпровідник. Загалом на борту лайнера перебувало 78 осіб, у тому числі членів екіпажу. Попередньою версією катастрофи літака "Аерофлоту" в московському аеропорту була названа помилка пілотів.