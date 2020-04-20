У Росії протестують через карантин: демонстрантів розганяє спецназ

У російському Владикавказі спалахнули акції протесту через карантинні обмеження, введені для протидії спалаху коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що у Владикавказі близько півтори тисячі осіб зібралися в центрі міста, щоб висловити невдоволення карантинними обмеженнями. Учасники демонстрації протестують через втрату роботи та недостатність інформування про ситуацію з коронавірусом в регіоні.

Зазначається, що акцію протесту спробували розігнати російські силовики. В ході розгону було затримано щонайменше трьох демонстрантів.

Спочатку спецпризначенці оточили будівлю уряду республіки, де до протестувальників вийшов глава регіону В'ячеслав Бітаров. Після розмови з демонстрантами Бітаров віддав наказ розігнати зібрання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки тисячі людей протестували з вимогою послабити або взагалі скасувати карантинні обмеження, введені через коронавірус. Протести відбувалися відразу в кількох американських штатах.

Також РБК-Україна писало, що на початку квітня у Києві виникли сутички через посилення карантинних обмежень. Спортсмени, які відмовлялися дотримуватися карантину, влаштували сутички з правоохоронцями. Найбільш активних учасників інциденту було затримано.