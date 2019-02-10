У Росії відбувся "Марш материнського гніву", кілька учасників затримали

Зокрема, у Санкт-Петербурзі затримали щонайменше 7 людей

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах Российской Федерации (РФ) состоялась акция "Марш материнского гнева", участники которой протестовали против политических репрессий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

Как сообщается, полиция задержала некоторых участников протестов.

Поводом для акции стали уголовные дела против двух женщин-активисток, Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону и Лии Милушкиной в Пскове.

В Москве "Марш материнского гнева" не был согласован, но несколько сотен участников прошли по центру города, скандируя лозунг "Свободу политзаключенным".

В начале акции прибыла группа активистов прокремлевской группы SERB во главе с ее лидером Гошей Тарасевичем. Они устроили драку с присутствующими, после которой были задержаны двое участников протеста. После нового нападения на участников шествия полиция задержала и Тарасевича.

Сообщается, что в Петербурге акция также не была согласована.

На нее собралось около 200 человек. Полицейские требовали от участников протеста разойтись, угрожая применить физическую силу и снимая присутствующих на камеры. Участники марша изменили маршрут, шли по улицам в тишине и без лозунгов. Однако силовики стали их задерживать.

Известно о задержании по меньшей мере семи человек.

В Екатеринбурге акция была согласована с властями и прошла без задержаний.

Напомним, в Сербии десятки тысяч граждан вышли на акции протеста против политики президента Александара Вучича.

Также вчера, 9 февраля, в итальянской столице Риме состоялась акция протеста, организованная профсоюзами, против экономических мер правительства страны.