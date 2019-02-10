У Сербії знову пройшли антипрезидентські протести

Фото: протести в Сербії (із відкритих джерел)

Активісти вимагають свободи ЗМІ та справедливих виборів

В Сербії десятки тисяч громадян знову вийшли на акції протесту проти політики президента Александара Вучича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, вчора демонстрації відбулись у Белграді та низці інших міст країни.

Активісти вимагали свободи ЗМІ та створення справедливих умов для виборів.

Одна з вимог учасників акцій протесту - звільнення керівництва державного телеканалу RTS.

У мітингах взяли участь представники широкого політичного спектра - від лівих до крайніх правих.

Зазначимо, мітинги з вимогами відставки Вучича тривають у Белграді вже кілька тижнів. Перший відбувся після нападу на опозиційного політика Борко Стефановича 23 листопада 2018 року.

Нагадаємо, 26 січня кілька тисяч осіб пройшли маршем центром столиці Сербії до будівлі державної телекомпанії RTS, закликаючи до відставки президента Олександра Вучича.