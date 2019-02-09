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У Римі відбулася акція проти економічних заходів уряду

Новини » Суспільство    09.02.2019 - 23:56
У Римі відбулася акція проти економічних заходів уряду
Фото: протести у Римі (AFP)

Акція протесту була організована італійськими профспілками

Сьогодні, 9 лютого, у італійській столиці Римі відбулася акція протесту, організована профспілками, проти економічних заходів уряду країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на france24.

Як повідомляється, акція під гаслом "Майбутнє для роботи" була організована італійськими профспілками, щоб закликати уряд країни забезпечити кращі державні та приватні інвестиції, провести фундаментальні реформи економіки та створити нові робочі місця.

Зазначається, що профспілки звинувачують уряд Італії у надто малому інвестуванні для підтримки економіки країни. Також протестувальники вважають заходи майбутньої пенсійної реформи недостатніми та переконані, що запровадження базового доходу допоможе боротися з бідністю та безробіттям в Італії.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 лютого, у Франції проходять антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". Правоохоронці повідомляють про затримання щонайменше 36 осіб у Парижі.

Як писало РБК-Україна, у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати радикально налаштованих протестувальників, які напали на правоохоронців.

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