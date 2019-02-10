У Росії відбувся "Марш материнського гніву", кілька учасників затримали

Фото: акція протесту в Росії (svoboda.org)

Зокрема, у Санкт-Петербурзі затримали щонайменше 7 людей

У Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та інших містах Російської Федерації (РФ) відбулася акція "Марш материнського гніву", учасники якої протестували проти політичних репресій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Як повідомляється, поліція затримала деяких учасників протестів.

Приводом для акції стали кримінальні справи проти двох жінок-активісток, Анастасії Шевченко в Ростові-на-Дону і Лії Мілушкіної в Пскові.

У Москві "Марш материнського гніву" не був узгоджений, але кількасот учасників пройшли центром міста, скандуючи гасло "Свободу політв’язням".

На початку акції прибула група активістів прокремлівської групи SERB на чолі з її лідером Гошею Тарасевичем. Вони влаштували бійку з присутніми, після якої були затримані двоє учасників протесту. Після нового нападу на учасників ходи поліція затримала й Тарасевича.

Повідомляється, що у Петербурзі акція також не була узгоджена.

На неї зібралося близько 200 людей. Поліцейські вимагали від учасників протесту розійтися, погрожуючи застосувати фізичну силу і знімаючи присутніх на камери. Учасники маршу змінили маршрут, ішли вулицями в тиші і без гасел. Проте силовики стали їх затримувати.

Відомо про затримання щонайменше семи людей.

У Єкатеринбурзі акція була узгоджена з владою і обійшлася без затримань.

Нагадаємо, у Сербії десятки тисяч громадян знову вийшли на акції протесту проти політики президента Александара Вучича.

Також вчора, 9 лютого, в італійській столиці Римі відбулася акція протесту, організована профспілками, проти економічних заходів уряду країни.