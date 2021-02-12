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На півдні Росії стався вибух у торговому центрі

Новость на русском → Владикавказ, П'ятниця 12 лютого 2021 10:17
На півдні Росії стався вибух у торговому центрі Фото: обвалена будівля (twitter com oleg_ilchenko)
Автор: Андрій Козловський

У Владикавказі (Росія) у будівлі торгового центру стався потужний вибух. У результаті інциденту повністю обвалився триповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК.

"Сталося обвалення окремого будинку, де розташований магазин "Магніт". Загоряння немає. Відомостей про постраждалих немає. Причини з'ясовуються. Поліція і МНС працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будівлі розташовувалися кілька супермаркетів, магазин меблів, кабінет стоматолога. Ймовірно, вибух стався через витік газу.

У інформаційному агенстві "Інтерфакс" також повідомили, що рятувальники виявили під завалами одного постраждалого. За попередніми даними, це охоронець магазину. Він знаходиться у реанімації.

Фото: обвалена будівля (twitter.com oleg_ilchenko)

Нагадаємо, 6 лютого, вранці стався вибух у Бордо. В результаті події стався обвал будівлі, а вибухова хвиля призвела до пошкодження вікон та вітрин в найближчих будинках. Існує ризик обвалу найближчих будівель.

Також РБК-Україна писало, що в результаті потужного вибуху в іспанській столиці Мадриді постраждали 11 осіб.

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