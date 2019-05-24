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У Росії стався вибух на магістральному газопроводі

Новини » Надзвичайні події    24.05.2019 - 08:49
У Росії стався вибух на магістральному газопроводі
Фото: вибух на газопроводі (russkikh_sa / VK)

Газопровід належить дочірній компанії російського "Газпрому"

У Росії у Пермському краї сталася пожежа в результаті вибуху на магістральному газопроводі. Від газу відключено 100-кілометрову ділянку газопроводу, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними російського Міненерго, розрив труби діаметром 1,4 м стався в Чусовському районі, в результаті був відключений газопровід на ділянці 1 555 - 1 647 км. В результаті інциденту ніхто не постраждав

Газопровід експлуатує дочірня компанія "Газпрому" - "Газпром трансгаз Чайковський". Диспетчер компанії заявив про падіння тиску на магістральному газопроводі. Відкрите горіння на газопроводі до цього моменту вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, Болгарія і Греція почали будівництво газопроводу для зниження залежності від Росії. В даний час Софія отримує весь газ з Росії через газопровід.

Додамо, Європейський парламент на початку грудня виступив за припинення реалізації російського проекту трубопроводу "Північний потік-2". За відповідну резолюцію проголосували 433 парламентарія.

Болгарія і Греція почали будівництво газопроводу для зменшення залежності від РФ "Турецький потік" повинні ввести в експлуатацію до кінця 2019 року
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