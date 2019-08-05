У Росії сталися вибухи на складі боєприпасів

В Російській Федерації в Красноярському краї сталася пожежа на одній з військових частин, у результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини поблизу села Ачинськ. Вибуховою хвилею в житлових будинках повибивало вікна.

Особовий склад складу був евакуйований. Також проводиться евакуація населення в радіусі 20 км від сховища.

Крім того, в результаті події постраждали сім осіб, в їх числі двоє військових. Дві людини були госпіталізовані з осколковими пораненнями. Ще у двох діагностували опіки.

До гасіння залучили пожежну бронетехніку зі складу пожежної команди складу. На місце події направили два спеціалізованих пожежних поїзди.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 липня в Казахстані в місті Арыси на складі військової частини стався вибух. На місці вибуху працювали 30 рятувальників і вісім одиниць пожежної техніки ДЧС Туркестанської області.Інформації про загиблих і постраждалих немає.

Крім того, 6 липня Азербайджані в одній з військових частин прогримів вибух, що призвів до загибелі двох військовослужбовців, ще 1 отримала поранення. Як повідомлялося, один з військовослужбовців впустив з рук на землю заряд танкового снаряда, що викликав детонацію.