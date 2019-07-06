В Азербайджані у військовій частині стався вибух, є жертви

Фото: міністерство оборони Азербайджану (mod.gov.az)

В результаті вибуху загинуло 2 військовослужбовців, 1 отримав поранення

В Азербайджані в суботу, 6 липня, в одній з військових частин прогримів вибух, що призвів до загибелі двох військовослужбовців, ще 1 отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

У Міністерстві оборони розповіли, що один з військовослужбовців впустив з рук на землю заряд танкового снаряда, що викликав детонацію.

"В результаті нещасного випадку загинули двоє військовослужбовців", - повідомили у військовому відомстві.

Також вони розповіли, що ще один військовослужбовець був поранений. За даним фактом проводиться розслідування, щоб встановити всі причини події.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Казахстані на військових складах стався вибух. Вибух стався в складському приміщенні, з подальшим загоранням на території військової частини міста Арыси Туркестанської області.

Нагадаємо, що в результаті вибухів в Казахстані на військових складах загинули дві людини. Прем'єр-міністр країни Аскар Мамін повідомив, що загинули один цивільний і один військовий, він не назвав число постраждалих, однак, додав, що їм надається медична допомога.