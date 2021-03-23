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У Росії стався інцидент з бомбардувальником: троє військових загинули

Автор: Андрій Василюк

У Росії на аеродромі під Калугою внаслідок спрацювання катапульт при запуску двигунів бомбардувальника Ту-22М3 загинули троє військових. Жертв серед місцевих жителів немає.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в силових структурах регіону.

"На землі при запуску двигунів спрацювали катапульти. Три людини загинули, у тому числі командир полку, який сидів на місці інструктора", - сказав співрозмовник видання.

В міноборони РФ повідомили виданню, що причиною інциденту стало позаштатне спрацьовування системи катапультування. Для з'ясування всіх обставин на аеродром направили комісію ВКС Росії.

В єдиній черговій диспетчерській службі (ЄЧДС) Кіровського району Калузької області РФ уточнили, що місцеві жителі не постраждали. "Жертв серед мирного населення немає", - повідомили в ЄЧДС.

Нагадаємо, раніше на Тайвані зазнали аварії два винищувачі F-5E, які зіткнулися в повітрі. Аварія сталася під час тренувальної місії в окрузі Пінгтунг. Як повідомляється, в результаті зіткнення двоє пілотів змогли катапультуватися.

В Міноборони країни зазначили, що всього в повітрі під час тренувальної місії перебували чотири винищувачі типу F-5E. Близько 15:00 за місцевим часом два з них зникли з радарів.

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