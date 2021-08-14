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Генпрокуратура РФ внесла до списку "небажаних організацій" відомих бельгійських правозахисників

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Росія, Субота 14 серпня 2021 07:50
Генпрокуратура РФ внесла до списку "небажаних організацій" відомих бельгійських правозахисників
Автор: РБК-Україна

Генпрокуратура РФ внесла до списку "небажаних організацій" відомих бельгійських правозахисників. Це бельгійська неурядова організація International Partnership for Human Rights ("міжнародне партнерство за права людини").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"Приводом для прийняття цього рішення послужило те, що її діяльність становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки РФ", - йдеться в заяві російської Генпрокуратури.

На сайті IPHR повідомляється, що ця організація була заснована в 2008 році в Брюсселі і співпрацює з представниками громадянського суспільства різних країн, піднімаючи на міжнародному рівні питання захисту прав людини і відстоюючи права вразливих груп населення.

Зараз в реєстрі "небажаних організацій", який веде Мін'юст РФ, значиться 41 пункт, у тому числі "Світовий конгрес українців".

Нагадаємо, що у Росії заблокували сайт Навального.

Також Світовий конгрес українців припинив членство представників Росії.

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