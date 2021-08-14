Генпрокуратура РФ внесла до списку "небажаних організацій" відомих бельгійських правозахисників
Генпрокуратура РФ внесла до списку "небажаних організацій" відомих бельгійських правозахисників. Це бельгійська неурядова організація International Partnership for Human Rights ("міжнародне партнерство за права людини").
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.
"Приводом для прийняття цього рішення послужило те, що її діяльність становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки РФ", - йдеться в заяві російської Генпрокуратури.
На сайті IPHR повідомляється, що ця організація була заснована в 2008 році в Брюсселі і співпрацює з представниками громадянського суспільства різних країн, піднімаючи на міжнародному рівні питання захисту прав людини і відстоюючи права вразливих груп населення.
Зараз в реєстрі "небажаних організацій", який веде Мін'юст РФ, значиться 41 пункт, у тому числі "Світовий конгрес українців".