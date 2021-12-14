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У Росії пригрозили Євросоюзу відповіддю за санкції проти ПВК "Вагнера"

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Вівторок 14 грудня 2021 17:55
У Росії пригрозили Євросоюзу відповіддю за санкції проти ПВК "Вагнера" Фото: представник МЗС РФ Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерія Поліщук

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила Європейському союзу відповіддю за санкції проти ПВК "Вагнера". При цьому вона додала, що компанія не підконтрольна владі Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Вона додала, що незалежні держави уповноважені самостійно налагоджувати взаємодію із зовнішніми партнерами.

"Виходить, що своїми незаконними обмеженнями Євросоюз ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню і зовнішню політику", - заявила Захарова.

Представник МЗС Росії також закликала ЄС перестати втручатися у внутрішні справи суверенних країн.

Нагадаємо, вчора ЄС ввів санкції проти ПВК "Вагнера". У санкційний список потрапила сама приватна військова компанія і вісім її членів, а також три компанії пов'язані з ними.

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