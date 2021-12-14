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В России пригрозили Евросоюзу ответом за санкции против ЧВК "Вагнера"

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Вторник 14 декабря 2021 17:55
В России пригрозили Евросоюзу ответом за санкции против ЧВК "Вагнера" Фото: представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерия Полищук

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Европейскому союзу ответом за санкции против ЧВК "Вагнера". При этом она добавила, что компания не подконтрольна властям России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Она добавила, что независимые государства уполномочены самостоятельно налаживать взаимодействие с внешними партнерами.

"Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику", - заявила Захарова.

Представитель МИД России также призвала ЕС перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных стран.

Напомним, вчера ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнера". В санкционный список попала сама частная военная компания и восемь ее членов, а также три компании связанные с ними.

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