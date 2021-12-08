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Байден попередив Путіна: США готові зробити все для України, що не зробили в 2014 році

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США, Середа 08 грудня 2021 00:17
Байден попередив Путіна: США готові зробити все для України, що не зробили в 2014 році Фото: Джейк Саліван, радник з національної безпеки США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну. Подробиці цієї розмови під час переговори двох президентів розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

За словами Салівана, США сьогодні готові зробити те, що не зробили в 2014 році на випадок наступу Росії на Україну.

На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться Росія, у разі вторгнення в Україну, Саліван відповів наступне:

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, що ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.

Нагадаємо, що США готові розширити військову допомогу Україні у разі наступу Росії. Про це розповіли в Білому домі за підсумками переговорів Путіна і Байдена.

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