Байден попередив Путіна: США готові зробити все для України, що не зробили в 2014 році

Президент США Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну. Подробиці цієї розмови під час переговори двох президентів розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана .

За словами Салівана, США сьогодні готові зробити те, що не зробили в 2014 році на випадок наступу Росії на Україну.

На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться Росія, у разі вторгнення в Україну, Саліван відповів наступне: