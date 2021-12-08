Байден попередив Путіна: США готові зробити все для України, що не зробили в 2014 році
Президент США Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну. Подробиці цієї розмови під час переговори двох президентів розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
За словами Салівана, США сьогодні готові зробити те, що не зробили в 2014 році на випадок наступу Росії на Україну.
На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться Росія, у разі вторгнення в Україну, Саліван відповів наступне:
"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, що ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.
Нагадаємо, що США готові розширити військову допомогу Україні у разі наступу Росії. Про це розповіли в Білому домі за підсумками переговорів Путіна і Байдена.