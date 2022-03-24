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Канада вводить новий пакет санкцій проти Росії

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Брюссель, Четвер 24 березня 2022 23:40
Канада вводить новий пакет санкцій проти Росії Джастін Трюдо (Фото: japantimes.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо ввів санкції проти 160 російських чиновників за їх роль у вторгненні Москви в Україну. Також країна ввела заборону на експорт ряду технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National Post.

Прем'єр-міністр оголосив про нові санкції щодо 160 членів Ради Федерації, а також про майбутню заборону на експорт певних товарів і технологій в Росію. Цією заявою на прес-конференції Трюдо завершив поїздку до Брюсселя на саміт лідерів "Великої сімки", члени якої зобов'язалися допомогти Україні з мирним вирішенням війни.

Війна Росії проти України триває двадцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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